فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رغم حملات التَّحريض ومحاولات القضاء عليها.. لماذا تتصدَّر حركة حماس التَّأييد الشَّعبي فلسطينياً؟

استهداف الصَّحفيين في غزَّة.. بين التَّحريض الإعلامي والاستهداف المُباشر

الاحتلال يفجّر منزل الشَّهيد مجاهد منصور في رام الله.. ماذا نعرف عنه؟

"أطفال بلا رؤوس وشهداء تحت الأنقاض".. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 23

نابلس.. الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويطرد عائلات فلسطينية من منازلها

في ظلِّ الحصار وغياب الوقود.. "الجفت" يعود كمصدر للطهي في غزَّة

حماس: اعتداء الاحتلال على الشيخ محمد النَّتشة امتدادٌ للجرائم الوحشيَّة بحقِّ الأسرى

الاحتلال يُفجِّر منزل أسير في الخليل

مخلفات الحرب.. سلاحٌ صامت يطفئ نور عيني الطفل حجازي

"الإعلاميَّ الحكوميِّ" يرفض "خطة إسرائيليَّة" لتوزيع المساعدات بغزَّة ويدعو للتدخل الدَّولي

نابلس.. الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويطرد عائلات فلسطينية من منازلها

09 ابريل 2025 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
...
نابلس.. الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويطرد عائلات فلسطينية من منازلها

 اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية، وأجبرت عائلات على النزوح من منازلهم.

وذكر رئيس اللجنة الشعبية في مخيم بلاطة بنابلس عماد زكي، أن “قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت فجر الأربعاء مخيم بلاطة شرقي نابلس بعدد كبير من القوات الراجلة والآليات المدرعة”.

وأفاد زكي بأن القوات شرعت في عملية تفتيش منازل وحولت مباني إلى ثكنات عسكرية، وقال إن “الجيش أجبر عشرات العائلات على النزوح من منازلهم قسرا إلى خارج المخيم”.

كما أشار إلى أن الاحتلال فرض حظرا للتجوال في المخيم.

وتناقل فلسطينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعائلات بينما كانت تخرج على أطراف المخيم حاملة بعض المقتنيات الخاصة.

وأفاد أحد النازحين، دون التعريف بنفسه، في أحد المقاطع المتناقلة بأن الجيش الإسرائيلي أجبره وعائلته على النزوح خارج المخيم “إلى وقت غير معلوم”.

 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #اقتحام مخيم بلاطة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة