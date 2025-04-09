نابلس.. الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويطرد عائلات فلسطينية من منازلها

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية، وأجبرت عائلات على النزوح من منازلهم.

وذكر رئيس اللجنة الشعبية في مخيم بلاطة بنابلس عماد زكي، أن “قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت فجر الأربعاء مخيم بلاطة شرقي نابلس بعدد كبير من القوات الراجلة والآليات المدرعة”.

وأفاد زكي بأن القوات شرعت في عملية تفتيش منازل وحولت مباني إلى ثكنات عسكرية، وقال إن “الجيش أجبر عشرات العائلات على النزوح من منازلهم قسرا إلى خارج المخيم”.

كما أشار إلى أن الاحتلال فرض حظرا للتجوال في المخيم.

وتناقل فلسطينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعائلات بينما كانت تخرج على أطراف المخيم حاملة بعض المقتنيات الخاصة.

وأفاد أحد النازحين، دون التعريف بنفسه، في أحد المقاطع المتناقلة بأن الجيش الإسرائيلي أجبره وعائلته على النزوح خارج المخيم “إلى وقت غير معلوم”.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات