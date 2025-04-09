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الاحتلال يُفجِّر منزل أسير في الخليل

09 ابريل 2025 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُفجِّر منزل أسير في الخليل

فجرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الثلاثاء،  منزل الأسير زيد الجنيدي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الليلة رأس الجورة بمدينة الخليل، وحاصرت منزل الأسير زيد الجنيدي وفرضت طوقاً في محيطة، ومنعت وصول المواطنين إليه.

وأكدت المصادر، أنّ جنود الاحتلال زرعوا المتفجرات داخل المنزل وفجّروه.

وأفادت بأن قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنزل احضرت معها الأسير الجنيدي واعتدت عليه بالضرب المبرح.

والأسير زيد الجنيدي معتقل إداري منذ اكتوبر/يونيو 2023، ونجله أسامة 19 عاما معتقل اداري منذ ستة أشهر تقريبا، وأشرف شقيق زيد الاسير المذكور معتقل إداري أيضًا منذ ستة أشهر تقريبا، وحسب عائلتهم تم تمديدهم جميعا نهاية الشهر الماضي ستة أشهر، وجرى تحويلهم للتحقيق.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #تفجير منزل أسير

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