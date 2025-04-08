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تراجع أعداد المليونيرات في (إسرائيل).. 1700 مليونير غادروا خلال عام !

08 ابريل 2025 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
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تراجع أعداد المليونيرات في (إسرائيل).. 1700 مليونير غادروا خلال عام !
متابعة/ فلسطين أون لاين

غادر أكثر من 1700 مليونير غادروا إسرائيل خلال العام 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن شركة "Henley & Partners" المتخصصة في شؤون الهجرة العالمية بالتعاون مع شركة الاستخبارات العالمية "New World Wealth".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أظهرت البيانات أن عدد المليونيرات المقيمين في مدينتي "تل أبيب" وهيرتسليا تراجع من 24,300 في عام 2023 إلى 22,600 في العام 2024.

كما انخفض عدد الأفراد الذين تزيد ثرواتهم عن 100 مليون شيكل، حيث بلغ عددهم 76 شخصًا في العام الماضي مقابل 82 شخصًا في عام 2023.

وتشير البيانات إلى تباطؤ في وتيرة نمو عدد المليونيرات في إسرائيل، حيث سجل معدل النمو بين الأعوام 2013-2024 نحو 45%، بينما انخفضت نسبة النمو بين الأعوام 2014-2024 إلى حوالي 25%.

على الرغم من أن الصحيفة لم تحدد الأسباب الدقيقة لمغادرة هؤلاء الأثرياء، إلا أن تقارير عبرية في الأشهر الماضية أفادت بأن العديد من الإسرائيليين غادروا إسرائيل نتيجة للحرب على غزة والأعباء الاقتصادية والأمنية الناجمة عنها.

المصدر / وكالات
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#الاحتلال #تل أبيب #الحرب على غزة #مليونير

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