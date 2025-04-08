فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رمضان الأشرم... رصاصة إسرائيليَّة غادرة حرمته رؤية مولوده

مرام جحا... شابَّة غزيَّة تقاوم الحرب بابتسامة الأطفال

"الصحافة تحترق".. حملة إلكترونية تضامنًا مع صحفيي غزة

"إهانة لفنِّ ميازاكي".. انتقادات لاستخدام جيش الاحتلال ترند "جيبلي" في تجميل الإبادة !

مهندس "خطة الجنرالات": إسرائيل تفشل في غزَّة وحماس فرضت رغبتها

تراجع أعداد المليونيرات في (إسرائيل).. 1700 مليونير غادروا خلال عام !

هل نحن أمام صفقة جديدة أم مراوغة متجددة؟

"مجازر دامية".. شهداء ومصابون في تجدد حرب الإبادة على غزَّة لليوم الـ22 تواليَّا

صحف عبريَّة: لقاء نتنياهو مع ترامب بالبيت البيضاويِّ كان "الأسوأ"... وهذه الأسباب!

اليمن: عدوان أميركي يستهدف الحُدَيْدَة وعمران.. شهيدان و13 جريحًا

اليمن: عدوان أميركي يستهدف الحُدَيْدَة وعمران.. شهيدان و13 جريحًا

08 ابريل 2025 . الساعة 20:00 بتوقيت القدس
...
اليمن: عدوان أميركي يستهدف الحُدَيْدَة وعمران.. شهيدان و13 جريحًا
متابعة/ فلسطين أون لاين

شنت القوات الأميركية عدوانًا جويًا استهدف، مساء الثلاثاء، مدينتي الحُدَيْدَة الساحلية غربي اليمن وعمران، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة 13 جريحًا في حصيلة أولية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن العدوان الأميركي شنّ 4 غارات على حي أمين مقبل السكني، الواقع جنوب شرق مدينة الحُدَيْدَة. وأدى الهجوم إلى تدمير بعض المنشآت السكنية في المنطقة، مما أسفر عن سقوط الشهداء والجرحى، وسط حالة من الذعر بين السكان.

وزارة الصحة اليمنية أكدت في بيان لها أن الحصيلة الأولية للهجوم تضمنت ارتقاء شهيدين وإصابة 13 جريحًا من المدنيين، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على إنقاذ الجرحى وإخماد الحرائق الناجمة عن الغارات.

وأشارت إلى تواصل الجهود للسيطرة على الأضرار التي خلفها العدوان، فيما تواصل الجهات المعنية العمل على تقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمناطق المتضررة.

تويتر تويتر
#اليمن #صنعاء #عدواني أمريكي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة