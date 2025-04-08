اليمن: عدوان أميركي يستهدف الحُدَيْدَة وعمران.. شهيدان و13 جريحًا

متابعة/ فلسطين أون لاين

شنت القوات الأميركية عدوانًا جويًا استهدف، مساء الثلاثاء، مدينتي الحُدَيْدَة الساحلية غربي اليمن وعمران، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة 13 جريحًا في حصيلة أولية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن العدوان الأميركي شنّ 4 غارات على حي أمين مقبل السكني، الواقع جنوب شرق مدينة الحُدَيْدَة. وأدى الهجوم إلى تدمير بعض المنشآت السكنية في المنطقة، مما أسفر عن سقوط الشهداء والجرحى، وسط حالة من الذعر بين السكان.

وزارة الصحة اليمنية أكدت في بيان لها أن الحصيلة الأولية للهجوم تضمنت ارتقاء شهيدين وإصابة 13 جريحًا من المدنيين، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على إنقاذ الجرحى وإخماد الحرائق الناجمة عن الغارات.

وأشارت إلى تواصل الجهود للسيطرة على الأضرار التي خلفها العدوان، فيما تواصل الجهات المعنية العمل على تقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمناطق المتضررة.