محللون يتوقعون زيادة كبيرة في أسعار هواتف آيفون

وكالات/ فلسطين أون لاين

توقع محللون في بنك “يو بي إس” السويسري العالمي أن تواجه شركة “أبل” زيادة في سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس قد تصل إلى 350 دولاراً في الولايات المتحدة نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويُعتبر آيفون 16 برو ماكس، الذي يُباع حالياً بسعر 1200دولاراً، من أعلى الهواتف في فئة “أبل”.

تأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه سهم “أبل” انخفاضاً كبيراً بنسبة 20% خلال الأيام الأخيرة، مما أسفر عن خسارة ما يقرب من 640 مليار دولار من قيمتها السوقية.

ويعزو المحللون هذا التراجع إلى القلق من أن الرسوم الجمركية قد تدفع الشركة إلى رفع الأسعار في وقت يعاني فيه المستهلكون من تراجع القدرة الشرائية.

كما تشير التقديرات إلى أن هاتف آيفون 16 برو، الذي يبلغ سعره حالياً 999 دولاراً، قد يشهد زيادة أقل في السعر تصل إلى 120 دولاراً إذا قررت “أبل” نقل التصنيع إلى الهند.

وتستمر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في التأثير على شركات مثل “أبل”، التي تعتمد بشكل كبير على الإنتاج في الصين، حيث من المحتمل أن تُفرض عليها رسوم جمركية تصل إلى 54%.

وفي حال قررت “أبل” نقل إنتاج آيفون إلى الولايات المتحدة، يتوقع المحللون أن يتجاوز سعر الهاتف 3500 دولار.

وفي ظل هذه التوقعات، ينبه المحللون إلى أن “أبل” قد تضطر إلى رفع أسعار منتجاتها عالمياً بنحو 6% لتعويض هذه التكاليف الجمركية، وقد تؤثر هذه الزيادات في أرباح الشركة.

المصدر / وكالات