صحف عبريَّة: لقاء نتنياهو مع ترامب بالبيت البيضاويِّ كان "الأسوأ"... وهذه الأسباب!

متابعة/ فلسطين أون لاين

أثارت زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة انتقادات عديدة من وسائل إعلام عبرية، وسط استياء من ما وصف بأنه "أسوأ لقاءات" نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب تقرير نشره موقع "واللا"، بدا أن نتنياهو يخرج من الاجتماع بخيبة أمل واضحة، عكس موقفه في مؤتمر فبراير الماضي عندما خرج مبتسمًا وملئ بالتفاؤل.

وأضاف الموقع العبري، أن ترامب وجه لنتنياهو "كرات صعبة" تتعلق بقضايا سياسية وأمنية واقتصادية حساسة بالنسبة لإسرائيل، إلا أن نتنياهو أخفق في التعامل مع هذه القضايا واحدة تلو الأخرى، مما كشف عن ضعفه السياسي وعجزه عن التأثير على سياسات ترامب.

واستعرض التقرير أن نتنياهو جلس مبتسمًا ومتقبلًا بصمت، في موقف بدا محرجًا له، حيث كان يجيب ترامب عن الأسئلة وكأن ضيفه الإسرائيلي مجرد "كومبارس" في عرض سياسي من بطولة الرئيس الأمريكي.

وأشار إلى أن اللقاء تميز بسخرية ترامب من نتنياهو عندما سُئل عن إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية على إسرائيل، حيث ألمح الرئيس الأمريكي إلى أن المساعدات العسكرية لإسرائيل قد تكون موضع مراجعة.

كما جاء تصريح ترامب بشأن المفاوضات مع إيران ليزيد من خيبة أمل نتنياهو، حيث رفض الرئيس الأمريكي الالتزام بخيارات عسكرية في حال فشل الدبلوماسية، مما عزز شعور نتنياهو بالعجز. بحسب "واللا".

ومن جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المفاجئة إلى واشنطن انتهت بشكل أسرع من المتوقع، مما أثار تساؤلات حول مجريات المباحثات في البيت الأبيض.



وأشارت التقارير إلى أن اللقاءات لم تثمر عن أي تقدم في المفاوضات بين الجانبين، كما لم تحقق أي تقدم في موضوع خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الإسرائيلية.

فيما وتطرقت "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى تصريحات ترامب بشأن تركيا ونفوذها في سوريا، الذي يثير استياء الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن ترامب أعرب خلال لقائه مع نتنياهو في البيت الأبيض عن إعجابه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعرض المساعدة إذا واجهت إسرائيل أي مشكلة مع تركيا.

وأشاد ترامب بعلاقته مع أردوغان، مشيرا إلى أن على وزير الاحتلال الإسرائيلي أن يكون "عقلانيا" لحل المشاكل العالقة مع تركيا بشأن سوريا.

وقال ترامب للصحفيين خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، الاثنين: "لدي علاقة رائعة مع رجل اسمه أردوغان وأحبه ويحبني، وإذا كانت لديك (يحدث نتنياهو) مشاكل معه فيتعين عليك حلها، وعلى الإسرائيليين التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا".

وفي السياق، أبدى الرئيس الأمريكي رغبته في وقف الحرب في قطاع غزة، موضحا أن العمل جار لتحرير الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، لكنه أضاف أن ضمان إطلاق سراح جميع الأسرى "عملية طويلة".

وردا على سؤال عن ما إذا كان سيفي بوعده الذي قطعه خلال حملته الرئاسية بإنهاء الحرب في غزة، قال ترامب: "أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أنها ستتوقف في وقت ما، ولن يكون ذلك في المستقبل البعيد للغاية".

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.

وسعى نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين بغزة دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، لا سيّما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع.