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منخفض خماسيني يضرب البلاد: غبار وارتفاع حرارة اليوم، وأمطار وبرودة غداً

08 ابريل 2025 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
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منخفض خماسيني يضرب البلاد: غبار وارتفاع حرارة اليوم، وأمطار وبرودة غداً
متابعة/ فلسطين أون لاين

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 تأثراً متزايداً بالمنخفض الخماسيني، حيث يتصاعد ظهور الغبار في الأجواء مع نشاط ملحوظ للرياح. 

ويسود طقس خماسيني حار وجاف خلال النهار، مع احتمال سقوط أمطار محلية خفيفة في بعض المناطق. وترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصبح أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 9-10 درجات مئوية.

أما يوم غد الأربعاء 9 أبريل 2025، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدلات العامة بدرجتين.

ويسود طقس غائم جزئي ودافئ خلال النهار، وربما مغبر في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل، تنشط الرياح وتزداد نسب الرطوبة، وتنخفض درجات الحرارة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة في بعض المناطق.

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#غزة #حالة الطقس #الطقس في فلسطين

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