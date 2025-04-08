عطلة رسمية بمناسبة "عيد الفصح" ويوم العمال العالمي

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قرارًا يقضي بتحديد يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد، وكذلك يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 بمناسبة يوم العمال العالمي.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة الفلسطينية على مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني احتفالاتهم بالمناسبات الدينية والوطنية، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الوطنية، وتكريس قيم التسامح والتعايش بين أبناء الشعب الفلسطيني.

عيد الفصح المجيد:

يعد عيد الفصح المجيد من أهم الأعياد المسيحية، ويحتفل به المسيحيون في فلسطين والعالم.

ويتميز هذا العيد بأجواء من الفرح والاحتفال، حيث تتبادل العائلات الزيارات والتهاني، وتقام الصلوات والاحتفالات الدينية في الكنائس.

يوم العمال العالمي:

يوم العمال العالمي هو مناسبة دولية يتم الاحتفال بها في الأول من مايو من كل عام، تكريمًا للعمال والإنجازات التي حققوها في سبيل بناء المجتمعات وتطويرها. ويعد هذا اليوم فرصة للتعبير عن التقدير للعمال، والمطالبة بحقوقهم وتحسين ظروف عملهم.