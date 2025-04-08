فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"إهانة لفنِّ ميازاكي".. انتقادات لاستخدام جيش الاحتلال ترند "جيبلي" في تجميل الإبادة !

عطلة رسمية بمناسبة "عيد الفصح" ويوم العمال العالمي

حماس: الضَّغط العسكريُّ لن يعيد الأسرى أحياء ولا سبيل إلا التفاوض

تأجيل امتحان الثانوية العامة لطلبة 2006 في قطاع غزة

"الصحافة تحترق".. حملة إلكترونية تضامنًا مع صحفيي غزة

حماس تنعى الشّهيد الشَّاب التُّونسي خالد فارس.. "ارتقى ليخلّد اسمه في سجل الأبطال"

الصِّحَّة بغزَّة: 58 شهيدًا و 213 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 211 خلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

"اللقاء الأكثر فشلًا".. نتنياهو يعود من واشنطن خالي الوفاض

وسط حراسة أمنية مشددة.. بن غفير يقتحم النَّاصرة

تأجيل امتحان الثانوية العامة لطلبة 2006 في قطاع غزة

08 ابريل 2025 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
...
تأجيل امتحان الثانوية العامة 2024 لطلبة 2006 في قطاع غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن لجنة الامتحانات العامة قررت تأجيل عقد الدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة 2024 (توجيهي 2006) التي كان مقرراً عقدها في الثالث عشر من شهر نيسان الجاري.

وبيّنت الوزارة أن القرار مرتبط بالظروف الميدانية على الأرض؛ منوّهة إلى أنها كانت وعبر طواقم الوزارة والإدارة العامة للامتحانات استكملت استعدادها لعقد الامتحان إلكترونياً وفي مراكز خاصة وفق ترتيبات بالتعاون مع الشركاء والاتصالات الفلسطينية من خلال توفير أثاث وتحسين شبكة الاتصالات.

أضافت: “لكن نتيجة الظروف القاسية والهجمة الاحتلالية على القطاع، وتجدد العدوان من قصف وتدمير للمدارس، بات عقده يشكل خطرا على الطلبة، وهو ما دفع الوزارة إلى تأجيل الامتحان حتى إشعار آخر”.

والجدير ذكره أن طلبة قطاع غزة، لم يتمكنوا العام الماضي من تقديم امتحانات الثانوية العامة، على غرار طلبة الضفة الغربية.

وكان جيش الاحتلال استأنف يوم 18 مارس الماضي الحرب على قطاع غزة، ومنذ ذلك اليوم سقط أكثر من 1200 شهيد بينهم أطفال وطلبة مدارس وجامعات، علاوة عن إصابة المئات بجراح مختلفة.

وخلال فترة التهدئة التي استمرت لنحو شهرين، عاد الطلبة للدراسة بشكل جزئي في بعض الفصول الدراسية في عدد من المدارس، التي يقطن غالبية فصولها النازحون الذين هدمت منازلهم في الهجمات الإسرائيلية، فيما انتظم آخرون في الدراسة داخل خيام حولت إلى فصول دراسية، تشبه تلك التي كانت مخصصة لأجدادهم عقب نكبة العام 1948، غير أن هذا النمط من التعليم توقف مع عودة تجدد العدوان.

 

تويتر تويتر
#قطاع غزة #غزة #وزارة التربية والتعليم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة