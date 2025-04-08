تأجيل امتحان الثانوية العامة لطلبة 2006 في قطاع غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن لجنة الامتحانات العامة قررت تأجيل عقد الدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة 2024 (توجيهي 2006) التي كان مقرراً عقدها في الثالث عشر من شهر نيسان الجاري.

وبيّنت الوزارة أن القرار مرتبط بالظروف الميدانية على الأرض؛ منوّهة إلى أنها كانت وعبر طواقم الوزارة والإدارة العامة للامتحانات استكملت استعدادها لعقد الامتحان إلكترونياً وفي مراكز خاصة وفق ترتيبات بالتعاون مع الشركاء والاتصالات الفلسطينية من خلال توفير أثاث وتحسين شبكة الاتصالات.

أضافت: “لكن نتيجة الظروف القاسية والهجمة الاحتلالية على القطاع، وتجدد العدوان من قصف وتدمير للمدارس، بات عقده يشكل خطرا على الطلبة، وهو ما دفع الوزارة إلى تأجيل الامتحان حتى إشعار آخر”.

والجدير ذكره أن طلبة قطاع غزة، لم يتمكنوا العام الماضي من تقديم امتحانات الثانوية العامة، على غرار طلبة الضفة الغربية.

وكان جيش الاحتلال استأنف يوم 18 مارس الماضي الحرب على قطاع غزة، ومنذ ذلك اليوم سقط أكثر من 1200 شهيد بينهم أطفال وطلبة مدارس وجامعات، علاوة عن إصابة المئات بجراح مختلفة.

وخلال فترة التهدئة التي استمرت لنحو شهرين، عاد الطلبة للدراسة بشكل جزئي في بعض الفصول الدراسية في عدد من المدارس، التي يقطن غالبية فصولها النازحون الذين هدمت منازلهم في الهجمات الإسرائيلية، فيما انتظم آخرون في الدراسة داخل خيام حولت إلى فصول دراسية، تشبه تلك التي كانت مخصصة لأجدادهم عقب نكبة العام 1948، غير أن هذا النمط من التعليم توقف مع عودة تجدد العدوان.