حماس تنعى الشّهيد الشَّاب التُّونسي خالد فارس.. "ارتقى ليخلّد اسمه في سجل الأبطال"

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، الشاب التونسي خالد فارس، الذي فارق الحياة بعد محاولته رفع العلم الفلسطيني في مبنى بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم، بولاية منوبة شمال تونس، خلال مسيرة تضامنية تأييداً لشعبنا في قطاع غزَّة.

وقالت حماس في بيان صحفي، إنّ "الشاب خالد فارس، شهيد العلم الفلسطيني، ارتقى ليخلّد اسمه في سجل الأبطال، الذين حملوا راية فلسطين بأجسادهم وأرواحهم، وأثبتوا أنَّ الدفاع عن غزَّة والقدس والأقصى هو ميدانٌ لكل الأحرار، وطريق مفتوح لهم بكل الوسائل الممكنة، في رفض العدوان، والدفاع عن كرامة وعزَّة الأمَّة، والوقوف بكل بسالة في وجه آلة القتل والعدوان".

ووجّهت التعازي والمواساة إلى عائلته الكريمة وزملائه ومحبّيه، مؤكدةً أنَّ علم فلسطين سيبقى مرفوعًا، وستظل دماء شبابنا ملهمة لشعبنا وأمتنا على مواصلة درب التحرير والعودة.

ومن جهته، عبّر والد الطالب خالد (21 عامًا)، عن فخره بنجله، موجّهًا الحديث لغزة "أزف ابني للمقاومة.. بعثتلكم أخوكم.. إن شاء الله يكون شفيع لنا".

وأضاف والده في مقطع مصور "هو شفيعنا يوم القيامة ونحن فخورون به"، مؤكدًا تعلق فارس بالقضية الفلسطينية وإيمانه بضرورة نصرتها.





المصدر / فلسطين أون لاين