الصِّحَّة بغزَّة: 58 شهيدًا و 213 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 58 شهيدًا و 213 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوّهت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,449 شهيدا و 3,647 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,810 شهداء و115,688 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



المصدر / فلسطين أون لاين