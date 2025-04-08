فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 211 خلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

"اللقاء الأكثر فشلًا".. نتنياهو يعود من واشنطن خالي الوفاض

وسط حراسة أمنية مشددة.. بن غفير يقتحم النَّاصرة

استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال غرب سلفيت

الاحتلال يحوّل مدن الضفة إلى كانتونات

عائلات أسرى الاحتلال: إلى من لم نلجأ ونتوسل؟ عام ونصف من النَّضال دون جدوى

لليوم الـ 22 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

تحليل: تبادل الاتِّهامات بين بار ونتنياهو يعكس عمق تفكك البنية السياسيَّة "الإسرائيلية"

الشَّاب التُّونسي فارس خالد.. شهيدُ علم فلسطين

أزمة الحليب والحفاضات تتفاقم.. حصار الاحتلال يخنق الطفولة في غزَّة

الصِّحَّة بغزَّة: 58 شهيدًا و 213 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

08 ابريل 2025 . الساعة 14:09 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة بغزَّة: 58 شهيدًا و 213 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 58 شهيدًا و 213 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوّهت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,449 شهيدا و 3,647 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,810 شهداء و115,688 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة