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"عقب استشهاد الصَّحفي أحمد منصور"

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 211 خلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

08 ابريل 2025 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
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ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 211 خلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 211 شهيداً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقال المكتب الحكومي، في بيان صحفي، إنّ عدد الشهداء الصحفيين بلغ 211 شهيدًا وذلك عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" باستهداف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونعى الصّحفي الشهيد أحمد منصور الذي يعمل صحفيًا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، عقب ارتقائه صباح اليوم متأثرًا بإصابته الخطيرة في حرق الاحتلال خيمة الصّحفيين في خانيونس.

وأدان بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالب المجتمع الدولي  بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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