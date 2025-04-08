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وسط حراسة أمنية مشددة.. بن غفير يقتحم النَّاصرة

08 ابريل 2025 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
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وسط حراسة أمنية مشددة.. بن غفير يقتحم النَّاصرة

فوجئ عدد من أهالي الناصرة، اليوم الثلاثاء، بزيارة استفزازية لما يُسمّى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والمفوض العام للشرطة داني ليفي، بحماية قوات معززة من الشرطة.

وسبّب الاقتحام حالة من الصدمة لدى الأهالي الذين تواجدوا في المكان، وأزمة سير خانقة.

واقتحمت قوات الشرطة وبن غفير مصرفًا في شارع الجليل بالقرب من منطقة العين في الناصرة.

وقال بن غفير في إحدى التوثيقات التي انتشرت إن "هذا نشاط تقوم به الشرطة بملاحقة المجرمين، وسنستمر بهذا النشاط ضد كل مظاهر الإجرام ومخالفة القوانين".

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #بن غفير يقتحم الناصرة

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