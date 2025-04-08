مستوطنون يحرقون صالة أفراح ويخطّون شعارات عنصريَّة غربي سلفيت

اقتحم مجموعة من المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بديا غربي سلفيت، وأحرقوا قاعة أفراح وخطّوا عبارات عنصرية معادية للعرب.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين تسللوا إلى أطراف بلدة بديا، وأحرقوا قاعة "فلورا" للأفراح، كما خطّوا شعارات تحريضية من بينها "الموت للعرب".

وتمكّنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة على النيران، ما حال دون امتداد الحريق إلى مناطق مجاورة.

وذكر المواطنون، أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية على جدران الصالة، من بينها "الموت للعرب" و"شعب إسرائيل حي"، في تكرار لنهج التحريض والكراهية الذي تنتهجه جماعات المستوطنين.

وتشهد محافظة سلفيت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين، التي تستهدف ممتلكات المواطنين وأراضيهم، في ظل غياب تام لأي رادع من سلطات الاحتلال.

المصدر / وكالات