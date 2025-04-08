فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لليوم الـ 22 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

حماس: اعتقال أجهزة السُّلطة أبناء شعبنا خلال مسيرات تضامنيَّة مع غزَّة جريمةٌ وطنيَّة

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

الاحتلال يحرقُ منزلًا في نابلس

تكنولوجيا للقتل.. مايكروسوفت في خدمة آلة الحرب الإسرائيلية

استشهاد الصَّحفي أحمد منصور متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال خيمة الصَّحفيين بخانيونس

حماس تشيّد بطرد سفير الاحتلال لدى إثيوبيا من مؤتمر حول الإبادة

الشَّغنوبي يروي أهوال النَّجاة من "كواد كابتر" إلى "إصابته البالغة"

يوم غضب وإضراب عام في دول عربيَّة وأوروبِّيَّة تضامنًا مع غزَّة

"وزارة الداخلية" تنهي التحقيقات في جريمة قتل معاون الشرطة بدير البلح

مستوطنون يحرقون صالة أفراح ويخطّون شعارات عنصريَّة غربي سلفيت

08 ابريل 2025 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يحرقون صالة أفراح ويخطّون شعارات عنصريَّة غربي سلفيت

اقتحم مجموعة من المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بديا غربي سلفيت، وأحرقوا قاعة أفراح وخطّوا عبارات عنصرية معادية للعرب.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين تسللوا إلى أطراف بلدة بديا، وأحرقوا قاعة "فلورا" للأفراح، كما خطّوا شعارات تحريضية من بينها "الموت للعرب".

 وتمكّنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة على النيران، ما حال دون امتداد الحريق إلى مناطق مجاورة.

وذكر المواطنون، أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية على جدران الصالة، من بينها "الموت للعرب" و"شعب إسرائيل حي"، في تكرار لنهج التحريض والكراهية الذي تنتهجه جماعات المستوطنين.

وتشهد محافظة سلفيت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين، التي تستهدف ممتلكات المواطنين وأراضيهم، في ظل غياب تام لأي رادع من سلطات الاحتلال.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #اقتحامات المستوطنين #طوفان الأقصى #حرق صالة أفراح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة