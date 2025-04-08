"مجازر دامية".. شهداء ومصابون في تجدد حرب الإبادة على غزَّة لليوم الـ22 تواليَّا

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 22 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبًا سلسلة مجازر دامية بحق المواطنين، ومخلفًا آلاف الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 58 شهيدًا و 213 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوّهت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,449 شهيدا و 3,647 إصابة. وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,810 شهداء و115,688 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

في أبرز التطورات الميدانية

استشهد 6 مواطنين بينهم 3 أطفال، مساء اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بقصف خيمة تؤوي نازحين قرب فش فرش في مواصي القرارة شمال غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيد آخر جراء قصف الاحتلال مصلى التوبة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأُعلن عن شهيد إثر غارة جوية إسرائيلية على عيادة طبية قرب مصلى التوبة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلًا مأهولًا في محيط مسجد بلال بن رباح، بمدينة دير البلح وسط القطاع، وأسفرت عن عدة إصابات نُقلت إلى مستشفى شهداء الأقصى.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الثلاثاء، منزلًا في محيط مركز شهداء الزيتون بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. بينما قصف المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية للمدينة، تزامنًا مع إطلاق نار من الطيران المسير.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، واستهدفت المنازل السكنية في الأحياء الجنوبية لمنطقتي قيزان رشوان والنجار جنوبي المدينة، جنوب قطاع غزة.

ونشرت مقاطع مصورة اندلاع النيران عقب قصف الاحتلال منزل في دير البلح وسط قطاع غزة، قبل قليل.

واستشهد الصحفي أحمد منصور، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزّة.

وأعلنت مصادر صحفية ارتقاء الشهيد الصحفي منصور، الذي يعمل مراسلا ومحررا في وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية".

وباستشهاد الصحفي منصور، يرتفع عدد شهداء جريمة قصف الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي، مساء الأحد، إلى ثلاثة شهداء.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال السَّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه على عدة مناطق في القطاع.

ارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "عايش" بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وارتقى خمسة شهداء على الأقل، إثر قصف الاحتلال مجموعة من الشبان قرب مبنى السفينة شمال غربي مدينة غزة.

والشهداء هم: عبد الله وشاح، الذي كان يخطط لإتمام مراسم زواجه خلال هذا الأسبوع، إضافة إلى إبراهيم ابو زيادة، وصهيب وعبود ريان.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر باستشهاد 9 مواطنين إثر قصف الاحتلال منزلًا غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأُصيب آخر بجراح خطيرة إثر قصف مسيرة الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة ميراج شمالي مدينة رفح، بينما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها بشكل مكثف على الأحياء الشمالية الغربية لمدينة رفح.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف صوب المنازل في حي الشجاعية ومنطقة المنطار وسوق الجمعة شرق غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على المناطق الشرقية من حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين