لليوم الـ 22 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 22 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبًا سلسلة مجازر دامية بحق المواطنين، ومخلفًا آلاف الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الإثنين، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,391 شهيدًا، 3,434 مصاباً.

وأعلنت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,752 شهيدًا و 115,475 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

واستشهد الصحفي أحمد منصور، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزّة.

وأعلنت مصادر صحفية ارتقاء الشهيد الصحفي منصور، الذي يعمل مراسلا ومحررا في وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية".

وباستشهاد الصحفي منصور، يرتفع عدد شهداء جريمة قصف الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي، مساء الأحد، إلى ثلاثة شهداء.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال السَّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه على عدة مناطق في القطاع.

ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وارتقى خمسة شهداء على الأقل، إثر قصف الاحتلال مجموعة من الشبان قرب مبنى السفينة شمال غربي مدينة غزة.

والشهداء هم: عبد الله وشاح، الذي كان يخطط لإتمام مراسم زواجه خلال هذا الأسبوع، إضافة إلى إبراهيم ابو زيادة، وصهيب وعبود ريان.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر باستشهاد 9 مواطنين إثر قصف الاحتلال منزلًا غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأُصيب آخر بجراح خطيرة إثر قصف مسيرة الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة ميراج شمالي مدينة رفح، بينما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها بشكل مكثف على الأحياء الشمالية الغربية لمدينة رفح.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف صوب المنازل في حي الشجاعية ومنطقة المنطار وسوق الجمعة شرق غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على المناطق الشرقية من حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين