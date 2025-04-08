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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

08 ابريل 2025 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين خلال اقتحام المدينة ومداهمة المنازل وتفتيسها، عُرف منهم: أيوب عدنان صبيح (19عاما) من حرملة، طه سعيد العروج (23عاما)، عبد الرحمن سعيد العروج (24عاما)، منتصر سلمان العروج (23عاما)، أحمد محمد العروج (25عاما)، عيسى ياسين العروج (26عاما)، وجعفر عبد الله العروج (38 عاما).

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طوباس، واعتقلت 4 مواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة دوريات عسكرية، تبعتها تعزيزات برفقة جرافتين إحداهما مجنزرة.

كما انتشرت قوات من المشاة والقناصة في عدة أحياء من المدينة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة على ارتفاع منخفض.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال شرعت بمداهمة العديد من منازل المواطنين وعاثت بمحتوياتها خرابا، كما اعتقلت عددا من المواطنين عرف منهم وسيم شحادة، وفايز صوافطة، ومحمد رأفت أبو الزيت.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد غازي زعاقيق بعد اقتحام منزله في بلدة بيت أمر شمال المدينة، عقب تفتيش منزله والعبث في محتوياته.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة وداهمت منازل في بلاطة البلد شرقا، واعتقلت المواطنين عز الدين دويكات، ونور دويكات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية روجيب وأخلت منزلا من سكانه، واعتقلت ثلاثة أشقاء، وهم: رامي ونور وأمير محمد سلمان، بعد أن فتشت منزلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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