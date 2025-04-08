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محدث بالفيديو والصور الاحتلال يحرقُ منزلًا في نابلس

08 ابريل 2025 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
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الاحتلال يحرقُ منزلًا في نابلس

 اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس، وحاصرت منزلًا في محيط المستشفى الانجيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الوسطى من المدينة وحاصرت منزلًا لعائلة "الحنبلي"  في محيط المستشفى الانجيلي.

وذكرت المصادر، أن حريقًا اندلع في أجزاء من المنزل الذي يحاصره جيش الاحتلال في نابلس، وشوهد تصاعدٌ كثيف للدخان، فيما امتد الحريق لمنازل مجاورة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المنزل المحاصر بالقرب من مستشفى الإنجيلي في نابلس.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال كانت اقتحمت فجر اليوم المنطقة الشرقية من المدينة وداهمت منازل في بلاطة البلد شرقا، واعتقلت المواطنين عز الدين دويكات، ونور دويكات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية روجيب واخلت منزلا من سكانه، واعتقلت ثلاثة أشقاء، وهم: رامي ونور وأمير محمد سلمان، بعد أن فتشت منزلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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