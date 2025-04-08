استشهاد الصَّحفي أحمد منصور متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال خيمة الصَّحفيين بخانيونس

استشهد الصحفي أحمد منصور، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزّة.

وأعلنت مصادر صحفية ارتقاء الشهيد الصحفي منصور، الذي يعمل مراسلا ومحررا في وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية".

وباستشهاد الصحفي منصور، يرتفع عدد شهداء جريمة قصف الاحتلال خيمة الحقيقين قرب مجمع ناصر الطبي، فجر أمس الإثنين، إلى ثلاثة شهداء.

وانتشر مقطع مصور لاشتعال النيران في الخيمة عقب عملية القصف، حيث يوثق المقطع المروّع اشتعال النيران بالزميل الصحفي أحمد منصور داخل الخيمة، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

وظهر الصحفي الشهيد منصور في المقطع الذي التقطه أحد المصورين هناك، وقد تفحّم جسده ومن حوله النيران مشتعلة عقب عملية القصف.

وحاول أحد الزملاء الصحفيين وعدد من مواطنين بما امتلكوا من أدوات، إطفاء النيران المشتعلة، وسط حالة ذهول من طبيعة القصف وحدّته.

وعقب قصف خيمة الصحفيين ارتقى الصحفي حلمي الفقعاوي والشاب يوسف الخزندار، فيما أصيب الصحفي أحمد منصور بحروق بالغة الخطورة قبل أن يعلن عن استشهاده.

ويواصل الاحتلال لليوم الـ 22 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، عقب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب في 18 مارس الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين