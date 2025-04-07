حماس تشيّد بطرد سفير الاحتلال لدى إثيوبيا من مؤتمر حول الإبادة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموقف الاتحاد الإفريقي لطرده سفير الاحتلال الصهيوني من مؤتمر حول الإبادة الجماعية في أديس أبابا، في انسجام مع مبادئ الاتحاد ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

ودعت حماس، في بيان صحافي، إلى فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال، ومنعه من استغلال المنصات الدولية لتبييض جرائمه، وملاحقة ومحاكمة قادته المجرمين على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، طرد سفيرها لدى إثيوبيا أبراهام نغوس من مؤتمر حول الإبادة الاجتماعية في رواندا ينظمه مؤتمر الاتحاد الأفريقي في العاصمة أديس أبابا، على خلفية رفض الدول المشارِكة حضوره في ظل الإبادة المستمرة بقطاع غزة.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن وزارة الخارجية الإسرائيلية تأكيدها "طرد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا من مؤتمر الاتحاد الأفريقي الذي عُقد اليوم في أديس أبابا لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في رواندا، بعدما رفضت الدول الأعضاء المشاركة بحضوره".

جاء ذلك بالتزامن مع تكثيف إسرائيل منذ 18 مارس/ آذار الماضي جرائم الإبادة في غزة بشن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين. مطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.