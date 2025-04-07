يوم غضب وإضراب عام في دول عربيَّة وأوروبِّيَّة تضامنًا مع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

تضامناً مع قطاع غزة، ورفضاً لحرب الإبادة التي تنفذها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني، انطلقت تظاهرات في مختلف دول العالم في يوم الإضراب العالمي نصرة لغزة، من بينها لبنان وتركيا والأردن والجزائر والمغرب والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وفلسطين المحتلة.

وفي فلسطين، انطلقت دعوات إلى الإضراب العام والتظاهرات في مدن الضفة الغربية والقدس، تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

في لبنان، شهدت العاصمة بيروت وقفات تضامنية في الجامعة اللبنانية الأميركية نصرةً لغزة والشعب الفلسطيني.

وخرجت في العاصمة السورية دمشق تظاهرة شعبية دعماً لغزة وتاكيداً على ضرورة التحرك لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وحملت التظاهرة شعار "باقون في أرضنا"، تأكيداً على مطالب المقاومة للاحتلال ووقف حرب الإبادة، ومطالبة بالحرية لفلسطين وضرورة فتح الحدود نصرة لأهالي غزة والأراضي المحتلة، ورفضاً للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا والجنوب السوري تحديداً".

كما نظم اتحاد الطلبة في جامعة حلب الحرة بمدينة أعزاز وقفة احتجاجية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضا لعمليات التوغل الإسرائيلي في درعا جنوبي سوريا.

ووفق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا (حقوقية)، "نظم أهالي مخيمات خان الشيح والحسينية وجرمانا في ريف دمشق (جنوب) إضرابا عاما، شمل إغلاق جميع المحلات التجارية، تضامناً مع غزة، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على القطاع".

وفي الجنوب أيضا، نظم اللاجئون الفلسطينيون في مخيم درعا، إضرابا شاملا من خلال إغلاق المحال التجارية، وتوقف الأعمال، وفق المصدر نفسه.

كما "شهد مخيم العائدين في حمص (وسط) استجابة واسعة للدعوة العالمية للإضراب العام، التي انطلقت في جميع أنحاء العالم، للتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأفادت مجموعة العمل بأن "هذا الإضراب يأتي تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ورفضاً لممارسات الإبادة الجماعية (الإسرائيلية) التي تستهدف قطاع غزة".

كما شهدت موريتانيا الاثنين إضرابا عاما بمؤسسات عامة وخاصة، تضامنا مع الفلسطينيين بقطاع غزة الذي يعاني تصعيدا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف.

ونظم الإضراب استجابة لدعوة أطلقتها منظمات مدنية ونقابات عمالية موريتانية، وأعلنت أكثر من 60 منظمة مدنية ونقابة عمالية مشاركتها في الإضراب ودعت منتسبيها للمشاركة فيه بقوة.

ومن بين المنظمات والنقابات التي أعلنت مشاركتها في الإضراب "السلك الوطني للأطباء الموريتانيين" وهو أكبر نقابة للأطباء في البلاد.كما شاركت في الإضراب "الهيئة الوطنية للمحاميين الموريتانيين" وكافة نقابات التعليم والصحة.

واحتشد مئات أمام السفارة الأمريكية بنواكشوط، بالتزامن مع الإضراب للتعبير عن رفضهم للدعم الأمريكي لإسرائيل في عدوانها على غزة.

وحمّل المعتصمون الولايات المتحدة مسؤولية استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن.





وفي المغرب أيضاً، تتواصل الفعاليات الشعبية المؤيدة للشعب الفلسطيني والمندّدة بعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إذ عاشت البلاد اليوم الاثنين، على وقع إضراب وطني في عدد من القطاعات المهمّة، ومظاهرات ومسيرات عفوية للتلاميذ و"يوم غضب" في الجامعات.

وتأتي هذه الفعاليات التي نظمت على خلفية مشاركة هيئات نقابية وحقوقية ومهنية مغربية في الحملة العالمية لوقف الإبادة في غزة (تحالف مؤسسات مجتمع مدني دولية) بعد ساعات من خروج الآلاف من المغاربة أمس الأحد، في مسيرة وطنية حاشدة بالعاصمة الرباط، دعماً لغزة وللمقاومة، وتنديداً بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي وبسياسات التقتيل والتهجير والتجويع وبالتواطؤ الأميركي، مطالبين بإسقاط التطبيع مع تل أبيب.

وفي تونس، نفذ طلاب الجامعات في تونس إضرابا عاما بمختلف المؤسسات الجامعية في إطار يوم غضب دعت إليه منظمات طلابية دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالحرب على غزة.





ومساندة لغزة، نظمت تظاهرات في بنغلاديش بمشاركة شعبية لافتة، وانضم طلاب من عدة مؤسسات تعليمية إلى الإضراب العالمي من أجل غزة في جامعة دكا.

وفي أوروبا، شهد محيط مبنى البرلمان المحلي في العاصمة الألمانية برلين وقفة احتجاجية لمنظمات داعمة لفلسطين وحقوقيين تنديدا بأوامر ترحيل 4 نشطاء أجانب دون إدانات قضائية على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة لغزة.

ويقول المحتجون إن القرار هو جزء من حملة أوسع لقمع الأصوات المتضامنة مع فلسطين منذ هجمات السابع من أكتوبر .

وفي العاصمة البريطانية لندن خرجت مظاهرة منددة بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. كما خرجت مظاهرات في مدينة نيوكاسل شمالي شرق إنجلترا، طالبت بالوقف الفوري للحرب وإيصال المساعدات ورفع الحصار عن القطاع.

وفي كندا، خرجت تظاهرات في مونتريال في كندا نُصرةً لغزة ورفضاً لحرب الإبادة المتواصلة على القطاع.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس فعالية دعماً للصحافيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للمجازر الإسرائيلية.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجدد في 18 آذار/مارس المنصرم. ومنذ ذلك الوقت، يشهد القطاع مجازر قاسية ويواجه حرب إبادة ممنهجة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم وكسر المقاومة.

وفي ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة، يواجه الفلسطينيون مجدداً مأساة رحلة النزوح القسري في وقتٍ يتزايد الضغط على الوكالات الإنسانية لتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين