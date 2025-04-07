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الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع

07 ابريل 2025 . الساعة 21:05 بتوقيت القدس
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الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع
وكالات/ فلسطين أون لاين

هبطت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، مواصلةً التراجع في ظلّ إقدام المستثمرين على عمليات بيع واسعة للمعدن النفيس، لتغطية خسائر في تعاملات أخرى، ووسط مخاوف من ركود عالمي بسبب تصاعد الحرب التجارية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3024.6 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:47 بتوقيت غرينتش.

وتراجع الذهب في وقت سابق، بأكثر من 1% ليصل إلى أدنى مستوى له، منذ 13 آذار/مارس الماضي. بينما، صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3045 دولاراً.

ونزل الذهب أكثر من 3% يوم الجمعة الماضي، بعدما أحدثت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب موجة من الاضطرابات في الأسواق العالمية.

وقال خبير الأسواق في شركة "دي آي جي"، ييب جون رونغ، إن "هناك كثيراً من الارتباك والضبابية في الأسواق بشأن إذا ما كان هناك مجال لخفض التصعيد في المستقبل، بالنظر إلى أنّ التوتر في ذروته الآن، ولا يزال كثيرون يجدون صعوبة في رؤية أيّ حلّ سريع في الوقت الحالي".

المصدر / وكالات
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