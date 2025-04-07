"وزارة الداخلية" تنهي التحقيقات في جريمة قتل معاون الشرطة بدير البلح

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن الشرطة والأجهزة الأمنية أنهت التحقيقات الأولية في جريمة خطف وقتل معاون الشرطة (إبراهيم عوني شلدان) في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه الأجهزة الأمنية تمكنت من جمع الأدلة كافة وأخذ إفادات الشهود من الواقعة، وبناء على ذلك أصدرت الشرطة أوامر ضبط وإحضار عاجلة بحق المتهمين بارتكاب الجريمة؛ لاستكمال التحقيق وتقديم المتورطين في الجريمة للمحاكمة.

وفي هذا الصدد، طالبت وزارة الداخلية المتهمين بارتكاب الجريمة تسليم أنفسهم فوراً، وإلا فسيتم اعتبارهم مجرمين فارين من وجه العدالة، واتخاذ المقتضى القانوني بشأنهم، واعتبار كل من يتستر عليهم مشتركاً في الجريمة بما يستوجب إيقاع العقوبة القانونية بحقه.

وقالت إن "من تسول له نفسه بالاعتداء على عناصر الشرطة أو الأجهزة الأمنية سيواجه القانون الرادع والعقوبة المشددة".

كما جددت الوزارة تأكيدها، على أنها لن تسمح لأية جهة كانت بتحقيق أهداف الاحتلال في إشاعة الفوضى في قطاع غزة، أو أخذ القانون باليد، وخاصة في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها أبناء شعبنا بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية.

وشددت على، أن الاستهداف المتكرر من قبل الاحتلال للمنظومة الأمنية والشرطية لن يثنينا عن القيام بواجبنا في خدمة أبناء شعبنا وحفظ أمنهم ومقدراتهم، وإن الأجهزة الشرطية والأمنية كافة تواصل القيام بواجبها في إنفاذ القانون، ولن تتوانى عن ذلك مهما كلفها من ثمن.