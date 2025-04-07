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بالفيديو "المسلحة اليمنية" تعلن استهداف (تل أبيب) ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر

07 ابريل 2025 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
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متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ عملية طالت "هدفا عسكريا" إسرائيليا في (تل أبيب) باستخدام طائرة مسيرة واستهداف مدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر بصواريخ مجنحة ومسيّرات.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، إن سلاح الجو المسيّر نفذ "عمليةً عسكرية وجّهت ضربةً نحو هدفٍ عسكري للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بواسطة طائرة مسيرة من نوع يافا.

كذلك، أعلن سريع تنفيذ القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر، عملية عسكرية مشتركة، استهدفت مدمرتين أميركيتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة.

وقال سريع إنّ "قواتنا المسلحة تواصل استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر التي تنفذ العدوان على بلدنا".

وشدّد على أنّ الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية في عدد من المحافظات "تؤكد فشل العدو في تحقيق أهدافه"، مشيراً إلى أنّ "الجرائم لن تزيد اليمنيين إلا صموداً وتمسكاً بموقفهم الثابت الداعم والمساند للشعب الفلسطيني".

وذكّر سريع أنّ الدعم والإسناد اليمني لن يتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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#اليمن #صنعاء #القوات المسلحة اليمنية

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