متابعة/ فلسطين أون لاين

في ظل ظروف الحرب والأزمات، يلجأ الكثيرون لاستخدام مواد غير تقليدية مثل الأخشاب والنايلون وحتى الملابس في طهي الطعام نتيجة شح الموارد .

لكن هذه الممارسات تحمل مخاطر صحية كبيرة على صحة الإنسان دون أن معرفته بذلك والتي قد تفوق خطر الجوع نفسه.

هذا المقال من موقع فلسطين أون لاين، يشرح بالتفصيل التأثيرات الكيميائية والفيزيائية الناتجة عن استخدام هذه المواد، ويقدم بدائل آمنة مستمدة من تجارب الشعوب في الحروب.

الفصل الأول: طهي الطعام على الأخشاب - الفوائد والمخاطر الخفية.

1. أنواع الأخشاب وتأثيرها على الطعام

- الأخشاب الصلبة (مثل الزيتون واللوز):

- تطلق عطوراً طبيعية تعزز نكهة الطعام.

- تحتاج لدرجات حرارة عالية للاشتعال (أكثر أماناً).



- الأخشاب اللينة (مثل الصنوبر):

- تفرز راتنجات سامة تختلط بالطعام.

- تسبب طعماً مراً ورائحة كريهة.

- دراسة منظمة الصحة العالمية: قد تزيد خطر السرطان بنسبة 18%.

2. مخاطر غير متوقعة، مثل:

- الفحم الناتج عن الحرق غير الكامل:

- يحتوي على الهيدروكربونات العطرية المسببة للسرطان.

- يلتصق بأسطح الأواني ويصعب إزالته.

- الرماد المتطاير:

- يدخل إلى الجهاز التنفسي مسبباً التهابات رئوية.

- يلوث مصادر المياه إذا تم التخلص منه بشكل خاطئ.

3. الحلول الآمنة من تجارب الشعوب، مثل:

- "موقد الطين": خلط الرماد بالماء لصنع سطح عازل

- "الفلتر النباتي": وضع طبقة من أوراق الأشجار بين النار والوعاء.

- التفحيم المسبق: حرق الخشب مسبقاً قبل استخدامه كوقود.

الفصل الثاني: طهي الطعام باستخدام أكياس النايلون - قنبلة كيميائية موقوتة

1. ما يحدث على المستوى الجزيئي، كالتالي:

- عند 70°م: يبدأ النايلون في إطلاق ثنائي الفينول أ (مسبب اضطرابات هرمونية).

- عند 120°م: تتحلل الروابط البوليمرية مكونة فورمالديهايد (مسرطن معروف).

2. تأثيرات صحية فورية، كالتالي:

- على الجهاز الهضمي:

- تقرحات المعدة.

- تغير في نبيت الأمعاء البكتيري.



- على الكبد والكلى:

- ترسبات بلاستيكية دقيقة تعيق وظائفها.

- دراسة جامعة هارفارد 2022: 73% من عينات بول مستخدمي هذه الطرق تحتوي على microplastics.

3. بدائل مذهلة من مخيمات روهينغيا، كالتالي:

- "أكياس الطحالب": تصنع من أعشاب البحر المجففة.

- "الطهي بالحجارة": تسخين أحجار نظيفة ثم وضعها في الوعاء.

- أواني الخبز الورقية المعالجة بشمع النحل.

الفصل الثالث: استخدام الملابس في الطهي - كارثة تلوث متعددة المستويات.

1. تحليل الألياف تحت الحرارة، كالتالي:

- قماش القطن: عند درجة التحلل 160°م يفرز مواد ألدهيدات مسببة للصداع.

- قماش الصوف: عند درجة التحلل 130°م يفرز كبريتيد الهيدروجين (رائحة البيض الفاسد).

- قماش البوليستر: عند درجة التحلل 90°م يفرز مادة ستايرين (مضر بالجهاز العصبي).

2. مخاطر غير مرئية، كالتالي:

- الأصباغ الكيميائية:

- تتحول إلى أمينات عطرية مسرطنة.

- تسبب طفحاً جلدياً عند ملامسة الطعام الملوث.

- مخلفات المنظفات:

- حتى بعد الغسل، تبقى آثار الفوسفات والكلور.

- تتفاعل مع الدهون في الطعام مكونة مركبات سامة.

3. بدائل من التراث العالمي، كالتالي:

- "خرق الطهي" المصنوعة من قشر الرمان: تقاوم الحرارة حتى 200°م.

- أكياس الطهي القنبلة: مصنوعة من ألياف جوز الهند.

- تقنية "اللف بالملفوف": استخدام أوراق الموز أو الكرنب كغلاف.

الإبداع في حدود السلامة

بينما تدفعنا الظروف الصعبة إلى حلول غير تقليدية، يجب أن نضع حدوداً واضحة بين الإبداع في استخدام الموارد والمخاطرة بالصحة.

الأواني الحجرية القديمة، والأوعية الخزفية، ومواقد الطين التقليدية تثبت أن أجدادنا عرفوا كيف يوازنون بين الضرورة والأمان.

قبل أن تلجأ لأي طريقة طهي غير تقليدية، اسأل نفسك: هل هذا الحل سيكلفني صحتي غداً؟ لأن المعركة الحقيقية ليست البقاء اليوم، بل القدرة على العيش غداً.

وتحذير أخير وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، 68% من حالات التسمم في مناطق النزاع والحروب سببها طرق طهي غير آمنة.