الاحتلال يضع أقفالاً جديدة على أبواب الحرم الإبراهيمي

متابعة/ فلسطين أون لاين

وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أقفالا على أبواب مقامات وأروقة بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، رغم أن ملكيتها تعود للأوقاف الإسلامية الفلسطينية.

وقالت إدارة الحرم إنها تتوقع أن تشمل هذه الإجراءات جميع المقامات والأروقة في الحرم والتي تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الإسلامية صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها.

واعتبرت إدارة الحرم هذا الإجراء "اعتداءً سافرا وخطيرا على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق ولا بأي شكل المساس بها".

وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو اسنينة، في بيان إن ما أقدم عليه الاحتلال بوضع الأقفال داخل أروقة ومقامات الحرم يعد سابقة خطيرة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال وضعت أقفالا على باب مقام سيدنا يوسف عليه السلام، وغرفة "المبخرة"، وغرفة الأذان في الحرم الابراهيمي الشريف.

وأضاف: "ربما وضعت الأقفال على جميع المقامات والأروقة في الحرم والتي تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الإسلامية، وهي صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها".

وشدد على أن هذا يعد اعتداء سافرا وخطيرا على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق ولا بأي شكل المساس بها.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن ما قام به الاحتلال خطوة خطيرة تهدف إلى المسّ بشكل واضح بسيادة الوزارة على الحرم الإبراهيمي الشريف بأروقته وساحاته وغرفه، والأبواب الداخلية والخارجية فيه.

وأضافت أن هذا أمر يقتضي وقفة جدية من المجتمع الدولي تضع هذا الاحتلال الظالم أمام مسؤولياته بحماية الأماكن الدينية، وعدم الاعتداء عليها وليس محاولة السيطرة عليها وسرقتها، خاصة في ظل اعتداءاته التي تهدف، تدريجيا، وبشكل ممنهج لتحويل الحرم لكنيس يهودي تمارس فيه صلواتهم التلمودية.

ودعت الأوقاف، أبناء مدينة الخليل إلى مواجهة هذه التعديات بثباتهم وصمودهم داخل الحرم من خلال أداء الصلوات وأداء النشاطات الدينية المختلفة.

وصعدت سلطات الاحتلال من اعتداءاتها على المسجد الإبراهيمي خلال الشهور الماضي، كان آخرها رفضها تسليم الحرم بكامل أروقته للمصلين في العيد وخلال أيام الجمع في شهر رمضان، كما هو متعارف عليه كل عام.

ومن المتعارف عليه، هو فتح المسجد الإبراهيمي بشكل كامل أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام، وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة القدر، وعيدي الفطر والأضحى، وليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية.