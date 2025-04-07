فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تردُّ على تصريحات واشنطن حول جريمة "إعدام المسعفين" برفح

قيادي مغربي لـ"فلسطين": الشعوب الحرة لن تصمت على إبادة غزة.. والتطبيع خيانة لا تغتفر

الصحة العالمية: 90 من حوامل ومرضعات غزة يعانين من سوء تغذية حاد

شهاداتٌ جديدة مروِّعة حول استهداف مسعفين في غزَّة: "أُطلقوا النَّار بعد حديث ضابطٍ مع الجنود"

حماس: قصفُ خيمة الصَّحفيين بخانيونس استمرارٌ مشين لانتهاكات الاحتلال للأعراف الدّوليَّة

عسقلان تحت النَّار: صواريخ المُقاومة تُعيد كوابيس الحرب لمستوطني المدينة

على أرض غزَّة لا تلوموا الضَّحيَّة ولوموا الجلَّاد

الاحتلال يغلق جميع أبواب غرف الحرم الإبراهيمي بالأقفال

الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 21 تواليًا

"مُغلق لأجل غزَّة".. إضرابٌ شامل يعمُّ الضَّفة والقدس تنديدًا بمواصلة حرب الإبادة الجماعيَّة

اليونيسيف: إغلاق 21 مركزاً لعلاج سوء التغذية في غزة

07 ابريل 2025 . الساعة 16:37 بتوقيت القدس
...
سوء-التغذية.jpg
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاظم أبو خلف، أمس، إغلاق نحو 21 مركزاً لعلاج سوء التغذية في غزة بسبب استئناف العدوان العسكري الإسرائيلي وإصدار أوامر إخلاء في مناطق العمليات.

وأوضح أبو خلف في تصريح صحفي أن اليونيسف تنتظر تقريرا من الهيئة الخاصة المعنية بتقييم الأمن الغذائي في غزة لعرض النتائج.

وأكد أن إسرائيل تواصل فرض الحصار على غزة، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والمكملات الغذائية وغيرها من المواد الأساسية لليوم الخامس والثلاثين على التوالي.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، السبت، إن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة محرومون من المساعدات المنقذة للحياة منذ أكثر من شهر، محذرة من أن "الاستمرار في منع دخول المساعدات إلى غزة يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وله عواقب وخيمة على الأطفال".

وأكدت منظمة اليونيسيف أيضا أن لديها آلاف الطرود الإغاثية تنتظر دخولها إلى غزة، مشددة على ضرورة السماح بدخولها فورا.

وأفادت المنظمة أيضا بأن إمدادات الأغذية التكميلية للأطفال الرضع في غزة نفدت، ولم يتبق سوى كمية من الحليب الجاهز للاستخدام تكفي لإطعام 400 طفل لمدة شهر.

تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة