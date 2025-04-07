اليونيسيف: إغلاق 21 مركزاً لعلاج سوء التغذية في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاظم أبو خلف، أمس، إغلاق نحو 21 مركزاً لعلاج سوء التغذية في غزة بسبب استئناف العدوان العسكري الإسرائيلي وإصدار أوامر إخلاء في مناطق العمليات.

وأوضح أبو خلف في تصريح صحفي أن اليونيسف تنتظر تقريرا من الهيئة الخاصة المعنية بتقييم الأمن الغذائي في غزة لعرض النتائج.

وأكد أن إسرائيل تواصل فرض الحصار على غزة، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والمكملات الغذائية وغيرها من المواد الأساسية لليوم الخامس والثلاثين على التوالي.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، السبت، إن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة محرومون من المساعدات المنقذة للحياة منذ أكثر من شهر، محذرة من أن "الاستمرار في منع دخول المساعدات إلى غزة يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وله عواقب وخيمة على الأطفال".

وأكدت منظمة اليونيسيف أيضا أن لديها آلاف الطرود الإغاثية تنتظر دخولها إلى غزة، مشددة على ضرورة السماح بدخولها فورا.

وأفادت المنظمة أيضا بأن إمدادات الأغذية التكميلية للأطفال الرضع في غزة نفدت، ولم يتبق سوى كمية من الحليب الجاهز للاستخدام تكفي لإطعام 400 طفل لمدة شهر.