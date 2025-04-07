حماس تردُّ على تصريحات واشنطن حول جريمة "إعدام المسعفين" برفح

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما أدلى به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي برايان هيوز من تصريحات، عبّر فيها عن تفهُّم الرئيس ترامب وإدارته لجريمة إعدام طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني في رفح؛ هو صورة بشعة من صور التضامن اللا أخلاقي مع نازيِّي العصر، في حربهم الوحشية ضد المدنيين العزل ومنظومات العمل الإنساني.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "إن اتهامات هيوز لحركة حماس باستخدام سيارات الإسعاف؛ هي محض أكاذيب تفتقر إلى أي دليل، تسوقها الإدارة الأمريكية إلى جانب حكومة مجرم الحرب نتنياهو لتبرير جريمتها البشعة والموثّقة، بحق المسعفين ورجال الإنقاذ".

وأشارت إلى، أن مقطع الفيديو الذي بثّته صحيفة نيويورك تايمز أكد فظاعة ما ارتكبه جيش الاحتلال الفاشي بحق طواقم عمل إنساني محمية بموجب القانون الدولي، وهي جريمة من مئات الجرائم التي ارتُكِبت بحق المسعفين وطواقم الدفاع المدني وموظفي الأمم المتحدة وكل المؤسسات المدنية، على مدار شهور العدوان.

وختمت : "على الإدارة الأمريكية، أن تُوقِف دعمها المفتوح لعمليات استهداف العمل الإنساني، وقتل وحرق الأطفال والمدنيين، وتُلزِم حكومة الإرهاب الصهيونية بالكفّ عن انتهاكاتها للقوانين والأعراف، بدلاً من الإمعان في منح مجرمي الحرب غطاءً إجرامياً للاستمرار في جرائم ضد الإنسانية".



واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر الـ 18 من مارس 2025 الماضي عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.



وبدعم أميركي أوروبي، يرتكب العدو منذ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

