الصحة العالمية: 90 من حوامل ومرضعات غزة يعانين من سوء تغذية حاد

أفادت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، أن حوالي 90% من النساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يعانين من سوء تغذية حاد، مشيرة إلى أن نقص المعدات الطبية يعوق تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وفي إطار احتفالات "أسبوع الصحة العالمي" الذي يمتد من السابع إلى 13 من إبريل، استعرضت هاريس الوضع الصحي المتدهور في غزة، التي تتعرض منذ عام ونصف لحرب عنيفة.

وأضافت هاريس أن صحة الأمهات والأطفال في القطاع شهدت تدهورًا كبيرًا منذ بداية الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن العديد من النساء والأطفال بحاجة ماسة إلى العلاج، مؤكدة أن هناك نقصًا حادًا في المساعدات الغذائية والطبية الواصلة إلى القطاع، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الصحية هناك.

وفيما يتعلق بفترة وقف إطلاق النار المؤقت، أوضحت هاريس أن بعض المستشفيات استأنفت عملها خلالها، وتم إرسال فرق طبية ودعمت الجهود الدولية. لكنها لفتت إلى أن الهجمات التي تلت الهدنة أدت إلى تدمير العديد من المرافق الصحية، بما في ذلك مستشفى ناصر، مما جعل حوالي 20 مستشفى في غزة تعمل بشكل جزئي وبقدرات محدودة.

وفي ختام تصريحاتها، وجهت هاريس شكرها إلى العاملين في المجال الصحي الذين يعملون في ظروف استثنائية، مؤكدة على التزامهم الكبير في إنقاذ الأرواح وتحسين الوضع الصحي رغم شدة التحديات.

المصدر / فلسطين أون لاين