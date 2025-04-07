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الصِّحَّة بغزَّة: 1,391 شهيدًا و3,434 مصاباً منذ استئناف الإبادة الجماعية على القطاع

07 ابريل 2025 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 1,391 شهيدًا، 3,434 مصاباً منذ استئناف الإبادة الجماعية على القطاع

 أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 57 شهيدًا ( منهم شهيد انتشال)، و137 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,391 شهيدًا، 3,434 مصاباً.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,752 شهيدًا و 115,475 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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