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شهيد في قصف الاحتلال دراجة نارية جنوب لبنان

07 ابريل 2025 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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شهيد في قصف الاحتلال دراجة نارية جنوب لبنان

استشهد شخص صباح اليوم، الإثنين، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

وقالت قناة المنار اللبنانية، إنّ شهيدًا ارتقى في قصف الاحتلال دراجة نارية على طريق الطيبة – العديسة، أثناء توقفها أمام محل للإطارات، ما أدى إلى اندلاع حريق".

وأفادت القناة اللبنانية، بأن الدراجة النارية استهدفت بينما كان يقودها صاحب محل لتصليح الدراجات النارية، ما أدى إلى ارتقائه شهيدًا واحتراق المحل.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية تلة الكنيسة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين بقنابل صوتية.

يأتي ذلك فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، حيث تستهدف بشكل يومي مناطق وبلدات في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، كان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني/يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها بقيت لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".

واتهم لبنان "إسرائيل" بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق. وأعلنت الحكومة في 27 كانون الثاني/يناير أنها وافقت على تمديد تنفيذ الاتفاق حتى 18 شباط/فبراير بعد وساطة أميركية.

لكن "إسرائيل" أبقت على تواجدها في خمسة مرتفعات إستراتيجية على امتداد الحدود، قائلة إن ذلك هدفه التأكد "من عدم وجود تهديد فوري" لأراضيها. في المقابل، اعتبر لبنان ذلك بمثابة احتلال وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإتمام انسحابها.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهيد في لبنان

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