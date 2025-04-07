شهيد بغارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

استشهد مواطن لبناني، اليوم الإثنين، في قصف مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية على طريق بلدة العديسة الطيبة جنوب لبنان.

في غضون ذلك، شنت مسيرة إسرائيلية غارة على تلة الكنيسة بين الطيبة ورب ثلاثين جنوب لبنان مستخدمة قنابل صوتية، في وقت لوحظ تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية من نوع هرمز 900 مسلحة في أجواء قرى قضاء صور، على مستوى منخفض جدا.

غارة قرب مركز للجيش

ومساء الأحد، أغارت مروحيات إسرائيلية من نوع "أباتشي" أغارت على محيط مركز للجيش اللبناني في منطقة الناقورة جنوب البلاد.

المروحية الإسرائيلية أغارت بعدد من الصواريخ مستهدفة أحد البيوت الجاهزة بالقرب من حاجز الجيش اللبناني في بلدة الناقورة.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أنه وللمرة الثانية في أقل من ساعة تشن مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" غارة على بلدة الناقورة.

ساحل الناقورة

وحلقت مروحيات تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي فوق البحر مقابل ساحل الناقورة جنوب لبنان بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار في مقر قيادة قوات "اليونيفيل" في المنطقة.

كما ألقت مسيرة إسرائيلية ثلاث قنابل صوتية باتجاه غرفة جاهزة وسط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وأمس الأحد، استشهد شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت جرافة في بلدة زبقين جنوب لبنان، في وقت قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف عنصرين من حزب الله.

المصدر / وكالات