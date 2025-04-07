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"بعد استشهاد الصَّحفي حلمي الفقعاوي"

المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 210 منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

07 ابريل 2025 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 210 منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصَّحفيين إلى 210 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ، بعد جريمة قصف الاحتلال خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

ونعى المكتب الحكومي الشهيد الصحفي حلمي الفقعاوي الذي يعمل صحفياً في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، عقب قصف الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مستشفى ناصر الطبي.

وقال، "إضافة إلى استشهاد الشاب يوسف الخزندار في نفس القصف، وإصابة 9 صحفيين كانوا في المكان المستهدف وفي محيطه، ونتمنى لهم الشفاء العاجل، والجرحى الصحفيين هم:

• الصحفي الجريح: حسن اصليح 
• الصحفي الجريح: أحمد منصور 
• الصحفي الجريح: أحمد الأغا
• الصحفي الجريح: محمد فايق
• الصحفي الجريح: عبد الله العطار 
• الصحفي الجريح: إيهاب البرديني 
• الصحفي الجريح: محمود عوض
• الصحفي الجريح: ماجد قديح
• الصحفي الجريح: علي اصليح

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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