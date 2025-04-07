للمرة 239.. سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب

قامت جرافات وآليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، وبتأمين من قوات الشرطة والوحدات الخاصة المرافقة لها، بهدم مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب، الواقعة في منطقة النقب جنوبي البلاد، والتي تُعدّ واحدة من القرى "غير المعترف" بها إسرائيليًا والمهددة بالاقتلاع والتهجير.

وتُعدّ هذه المرة الـ239 التي تتعرض فيها القرية لعمليات الهدم المتكررة.

يُشار إلى أن هذا الهدم هو الخامس منذ بداية عام 2025، في استمرار لسياسة الهدم التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بحق أهالي العراقيب. فقد شهد العام الماضي 2024 تنفيذ 11 عملية هدم، وهو العدد نفسه الذي سُجل في عام 2023، بينما سُجلت 15 عملية هدم في عام 2022، و14 عملية في عام 2021.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن محاولات السلطات المستمرة لدفع السكان إلى الإحباط واليأس، بهدف ترحيلهم قسرًا عن أراضيهم التاريخية.

وتعود بداية مسلسل الهدم إلى تاريخ 27 تموز/ يوليو من عام 2010، عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية قرية العراقيب وهدمتها للمرة الأولى، لتتوالى بعدها حملات الهدم بوتيرة متكررة.

أما آخر عملية هدم سبقت عملية اليوم، فقد جرت في 19 آذار/ مارس 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين