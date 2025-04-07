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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

07 ابريل 2025 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

 يطرأ الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، انخفاضاً قليلاً على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها العامة 3-4 درجات.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق وغائماً جزئياً خلال ساعات النهار، ولطيفاً مساءً يميل للبرودة ليلاً فوق المرتفعات الجبلية.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهاراً: حارة نسبياً وغائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً إلى باردة.

- سرعة الرياح: خفيفة ونشطة على فترات وتتراوح سرعتها ما بين 13-18 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الإبادة الجماعية #الحالة الجوية #أمطار على خيام النازحين

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