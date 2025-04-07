"مُغلق لأجل غزَّة".. إضرابٌ شامل يعمُّ الضَّفة والقدس تنديدًا بمواصلة حرب الإبادة الجماعيَّة

عمّ إضرابٌ شامل، اليوم الإثنين، الضفة الغربية والقدس، تضامنًا مع قطاع غزة وحدادًا على أرواح الشهداء، الذين ارتقوا في مجازر الاحتلال المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة تعطيل الدوام اليوم، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها تلبية لنداء الإضراب.

وانطلقت دعوات شعبية وفصائلية ونقابية للإضراب الشامل، استجابة لنداءات التضامن العالمي مع قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، في محافظات الضفة الغربية والقدس.

وتزامنت هذه الدعوات مع دعوات لإضراب شامل في جميع أنحاء العالم اليوم الإثنين، لوقف حرب الإبادة الوحشية وتنديداً بجرائم الاحتلال في غزة.

وأطلق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لإضراب شامل حول العالم، للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال النشطاء إنهم أطلقوا حملة من أجل الضغط باتجاه الإضراب الشامل على مستوى العالم، بهدف الضغط على الحكومات وإجبارها على التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين.

ويوم الجمعة، انطلقت دعوة عربية شعبية كبيرة للنَّفير العام والتّضامن مع قطاع غزّة لوقف الإبادة الجماعيَّة التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي"، وسعيًا لتحريك الشارع كقوة ضغط شعبية لإيقاف العدوان ومحاسبة المتورطين في التواطؤ والصمت.

وأكد نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، أن حملة (#عصيان_مدني_حتى_تتوقف_الإبادة) ليست مجرد وسم إلكتروني، بل نداء عالمي لتجريد آلة القتل من شرعيتها، وتقويض مصالح الاحتلال من جذورها، كما أنها استعادة لحق الشعوب في مقاومة الظلم، عندما تخون الحكومات شعوبها، وتصمت المنظمات الدولية عن الدم المسفوك.

وأكد المشاركون، أن الحملة تأتي كأقوى أشكال الرفض الشعبي العربي لجرائم الحرب في قطاع غزة. لم تعد بيانات الشجب تكفي، ولا الوقفات التضامنية، فجاء العصيان المدني كخطوة متقدمة في مسار المقاومة السلمية، تُسقط الأقنعة، وتُحمّل الجميع مسؤولياتهم، من الأنظمة الداعمة لإسرائيل إلى المؤسسات الدولية التي اختارت الصمت.

المصدر / فلسطين أون لاين