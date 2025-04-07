استشهاد أسير من غزَّة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

أعلنت مصادر عائلية استشهاد الأسير تيسير سعيد صبابة من بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وكتبت ابنته عبير على صفحتها الشخصية في "فيسبوك": " واستشهد الغالي.. استشهد سيد الرجال، أبوية تيسير شهيد بإذن الله".

ولم تفصح ابنته تفاصيل أخرى، فيما لم يتم إعلان استشهاده من جانب مؤسسات الأسرى.

ويُذكر أن الأسير صبابة اعتقل في 7 أكتوبر 2024، وفقًا لما ذكرته مصادر صحفية.

ووفقًا لآخر تقارير مؤسسات الأسرى، فقد ارتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة (7أكتوبر 2023) إلى 60 شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل 40 من غزة".

وذكرت المؤسسات أن هذا العدد هو "الأعلى تاريخيا في مرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967".

ولفتت إلى أن "عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى 297".

المصدر / فلسطين أون لاين