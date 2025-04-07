فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو زهري: تصريحات ترامب حول جريمة إعدام عمَّال الإغاثة برفح قلبٌ للحقيقة وتشجيعٌ للمجازر الصُّهيونيَّة

في ظلمة السِّجن.. تجويع وتعذيب يزهقان روح الأسير "أحمد"

"مُغلق لأجل غزَّة".. إضرابٌ شامل يعمُّ الضَّفة والقدس تنديدًا بمواصلة حرب الإبادة الجماعيَّة

"تركَّزت في قلقيلية".. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 21 تواليًا

"منتدى الإعلاميين" يُدين جريمة الاحتلال قصف خيمة الصَّحفيين بخانيونس

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في ترمسعيا شمالي رام الله

عمر الرَّاعي.. جريحٌ يصارع الوقت لإنْقاذ ساقه من البتر

استشهاد أسير من غزَّة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال خيمة الصّحفيين بجوار مجمع ناصر في خانيونس

استشهاد أسير من غزَّة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

07 ابريل 2025 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
...
استشهاد أسير من غزَّة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

أعلنت مصادر عائلية استشهاد الأسير تيسير سعيد صبابة من بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وكتبت ابنته عبير على صفحتها الشخصية في "فيسبوك": " واستشهد الغالي.. استشهد سيد الرجال، أبوية تيسير شهيد بإذن الله".

ولم تفصح ابنته تفاصيل أخرى، فيما لم يتم إعلان استشهاده من جانب مؤسسات الأسرى.

ويُذكر أن الأسير صبابة اعتقل في 7 أكتوبر 2024، وفقًا لما ذكرته مصادر صحفية.

ووفقًا لآخر تقارير مؤسسات الأسرى، فقد ارتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة (7أكتوبر 2023) إلى 60 شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل 40 من غزة".

وذكرت المؤسسات أن هذا العدد هو "الأعلى تاريخيا في مرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967".

ولفتت إلى أن "عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى 297".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء الحركة الأسيرة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة