"تركَّزت في قلقيلية".. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية.

في قلقيلية، قالت مصادر صحفية، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت كل من الشقيقين ساجد واسماعيل جبريل، وغسان جبريل، وقصي مسكاوي، وفارس عودة، ووسام نصورة، وعبادة قوطش، بعد مداهمة منازلهم.

وداهمت قوات الاحتلال منازل في مخيم الجلزون شمالي رام الله وفتشتها وحققت مع ساكنيها، وأقدمت على تخريب محتوياتها واحتجزت مركبات وصادرت أخرى.

وأقدم الاحتلال على احتجاز عائلة المواطن تيسير الزبيدي في غرفة واحدة داخل منزله، وحولت أجزاء من منزله لمركز تحقيق مع المعتقلين وسط مخيم الجلزون.

واعتقل الاحتلال خلال الاقتحام المحرر قسام اياد دويك (24 عاما)، والمحرر عبد الله جمال مبارك من مخيم، والمحرر الشيخ يوسف غوانمة، والشاب يوسف منذر عليان.

كما اعتقل الاحتلال الفتاة جميلة اياد دويك، للضغط على شقيقها لتسليم نفسه.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري جنوبي رام الله وأغلقت مداخله.

يتبع..

المصدر / وكالات