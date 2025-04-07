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"منتدى الإعلاميين" يُدين جريمة الاحتلال قصف خيمة الصَّحفيين بخانيونس

07 ابريل 2025 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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"منتدى الإعلاميين" يدين جريمة الاحتلال قصف خيمة الصَّحفيين بخانيونس

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" باستهداف خيمة الصحفيين في خانيونس، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي احتراقا والمواطن يوسف الخزندار، وإصابة الصحفيين حسن إصليح وأحمد الأغا ومحمد فايق وعبد الله العطار وإيهاب البرديني ومحمود عوض أثناء أدائهم واجبهم المهني في نقل الحقيقة إلى العالم.

واعتبر المنتدى في بيان له، اليوم الإثنين، أن هذا الاستهداف المتعمد للصحفيين يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، مؤكداً استمرار الاحتلال في سياسة استهداف الإعلاميين لمنع نقل حقيقة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ونعى المنتدى الصحفي حلمي الفقعاوي الذي انضم لقافلة شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وطالب المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للصحفيين بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات الوحشية، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

وأكد المنتدى تضامنه الكامل مع الجرحى وعائلات الشهداء، داعياً وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة البشعة، والاستمرار في نقل معاناة الشعب الفلسطيني رغم كل التهديدات والانتهاكات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #حسن اصليح #طوفان الأقصى #قصف خيمة الصحفيين

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