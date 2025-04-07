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استشهاد طفل برصاص الاحتلال في ترمسعيا شمالي رام الله

07 ابريل 2025 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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استشهاد طفل برصاص الاحتلال في ترمسعيا شمالي رام الله

 استُشهد، طفل وأصيب آخران برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وقالت وزارة الصحة، أمس الأحد، إنها أُبلغت عبر الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الطفل عمر محمد سعادة ربيع (14 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة ترمسعيا.

وأفادت مصادر محلية في وقت سابق، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه ثلاثة أطفال خلال تواجدهم على الشارع المحاذي للبلدة، ما أدى إلى إصابتهم.

وقد اعتُقل أحدهم، وهو عمر محمد سعادة ربيع (14 عاماً)، قبل أن يُعلن عن استشهاده، بينما نُقل الطفلان الآخران لتلقي العلاج في مركز طبي بقرية أبو فلاح المجاورة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، أنها نقلت طفلين (14 و15 عاماً) من قرية أبو فلاح لتلقي العلاج في المستشفى، أحدهما أُصيب برصاصة في البطن، والآخر في الفخذ.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعاقت خروج مركبات الإسعاف من بلدة ترمسعيا، وتعمدت تأخيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #استشهاد طفل في رام الله

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