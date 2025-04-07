الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 21 تواليًا

تُواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 21 على التوالي، استئناف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار 1335 شهيد، و3297 إصابة، وفق آخر تقارير وزارة الصحة.

وارتفعت إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و695 شهداء، و115 ألفاً و338 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفاد وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش، بأن أكثر من 59% من الأدوية الأساسية في المستشفيات قد نفدت، فيما يعاني القطاع من نقص حاد في 37% من المهام الطبية الأساسية.

وأكد وكيل الوزارة خلال لقاء مع منسقة الشئون الإنسانية بالإنابة السيدة سوزانا تكاليتش، أن الأوضاع الصحية والإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، بلغت مستويات خطيرة وكارثية.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السَّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية.

في خانيونس، قصفت طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهد مواطنان، أحدهما صحفي، وأصيب عدد من الصحفيين والمواطنين بجروح متفاوتة إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وأفادت المصادر باستشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي والشاب يوسف الخزندار.

والزملاء المصابون هم: أحمد منصور، وحسن إصليح، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي إصليح، حيث تتراوح الإصابات بين متوسطة وطفيفة.

وقالت مصادر صحفية، إنّ طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال 3 شهداء من منزل عائلة النفار في خان يونس الذي ارتكب فيه الاحتلال مجزرة دامية خلال ساعات الليل الأولى، ليرتفع عدد الشهداء إلى 9 شهداء.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال صباح اليوم مجموعة من المواطنين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما شنّ طيران الاحتلال غارة على محيط مدخل البريج.

وأكدت مصادر صحفية، ارتقاء شهيدن وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال منزلين غربي مدينة دير البلح.

وسُمع دوي انفجارات ضخمة جنوبي قطاع غزة، جراء نسف جيش الاحتلال مربعات سكنية بين مدينتي رفح وخانيونس، بينما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها مناطق شمالي مدينة رفح.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين