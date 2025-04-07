شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال خيمة الصّحفيين بجوار مجمع ناصر في خانيونس

قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، خيمة الصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهد مواطنان، أحدهما صحفي، وأصيب عدد من الصحفيين والمواطنين بجروح متفاوتة إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وأفادت المصادر باستشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي والشاب يوسف الخزندار.

والزملاء المصابون هم: أحمد منصور، وحسن إصليح، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي إصليح، حيث تتراوح الإصابات بين متوسطة وطفيفة.

وانتشر مقطع مصور لاشتعال النيران في الخيمة عقب عملية القصف، حيث يوثق المقطع المروّع اشتعال النيران بالزميل الصحفي أحمد منصور داخل الخيمة، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

ويواصل الاحتلال لليوم الـ 22 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، عقب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب في 18 مارس الماضي.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار 1335 شهيد، و3297 إصابة، وفق آخر تقارير وزارة الصحة.

وارتفعت إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و695 شهداء، و115 ألفاً و338 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين