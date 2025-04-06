تركيا ضد الإبادة.. "احتجاجات حاشدة في دياربكر وأنقرة تنديدًا بجرائم الاحتلال في غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

تظاهر عشرات الأشخاص أمام السفارة الأمريكية في أنقرة احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والتركية، إلى جانب لافتات تحمل شعارات مثل "فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، "لا للإمبريالية الأمريكية ولا للاحتلال الصهيوني"، و"غزة لأهل غزة".

كما ردد المتظاهرون هتافات مثل "تسقط إسرائيل"، "هنا بؤرة المجرمين"، و"ألف تحية لحماس وغزة والمقاومة"، و"إسرائيل إرهابية، أمريكا إرهابية"، كما أكدوا على ضرورة التحرك الفوري واتخاذ خطوات قوية لوقف الإبادة الجماعية، مهما كانت التحديات.

وفي جنوب شرقي تركيا، شهدت ولاية دياربكر مسيرة مناهضة لإسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في غزة، بدعوة من منظمات مجتمع مدني إسلامية.

وشارك عشرات الأشخاص في المسيرة التي امتدت من منطقة كايا بينار إلى حديقة شهداء 15 تموز (محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016).

وحمل المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين، مرددين هتافات ضد إسرائيل والجرائم التي ترتكبها منذ أشهر في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / الأناضول