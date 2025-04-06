فرصتك للدراسة في سلوفاكيا: منح الزمالات 2025/2026 مفتوحة الآن

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لبرنامج المنح الوطنية في جمهورية سلوفاكيا للعام الدراسي 2025/2026.

يقدم البرنامج فرصًا للزمالات الدراسية والتدريسية والبحثية للطلاب والباحثين الفلسطينيين.

تفاصيل هامة:

البرنامج: منح زمالات دراسية، بحثية، وتدريسية (لا تعادل درجة علمية).

الفئة المستهدفة: طلبة الماجستير (في المراحل الأخيرة)، طلبة الدكتوراه، وباحثو ما بعد الدكتوراه.

رابط التقديم: يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة وتقديم الطلبات عبر الرابط التالي، اضغط هنا

آلية التقديم:

التقديم الإلكتروني: يجب على المتقدمين تعبئة الطلب الإلكتروني عبر موقع الحكومة السلوفاكية.

تسليم الوثائق: تقديم نسخة من الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول، وذلك قبل تاريخ 23/4/2025.

مواقع التسليم:

وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله.

مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس.

طلبة غزة: تعبئة الطلب الإلكتروني وإرسال الوثائق عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، مع تسليم النسخ الأصلية لاحقًا في مقر الوزارة.

ملاحظات:

الطلبات غير المكتملة سيتم استبعادها.

تم ذكر عناوين الوزارة ومكاتب التعليم العالي.

لمزيد من المعلومات حول عناوين الوزارة ومكاتب التعليم العالي، اضغط هنا



المصدر / فلسطين لأون لاين