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فرصتك للدراسة في سلوفاكيا: منح الزمالات 2025/2026 مفتوحة الآن

06 ابريل 2025 . الساعة 22:15 بتوقيت القدس
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متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لبرنامج المنح الوطنية في جمهورية سلوفاكيا للعام الدراسي 2025/2026. 

يقدم البرنامج فرصًا للزمالات الدراسية والتدريسية والبحثية للطلاب والباحثين الفلسطينيين.

تفاصيل هامة:

  •  البرنامج: منح زمالات دراسية، بحثية، وتدريسية (لا تعادل درجة علمية).
  •  الفئة المستهدفة: طلبة الماجستير (في المراحل الأخيرة)، طلبة الدكتوراه، وباحثو ما بعد الدكتوراه.
  •  رابط التقديم: يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة وتقديم الطلبات عبر الرابط التالي، اضغط هنا 

آلية التقديم:

  •  التقديم الإلكتروني: يجب على المتقدمين تعبئة الطلب الإلكتروني عبر موقع الحكومة السلوفاكية.
  •   تسليم الوثائق: تقديم نسخة من الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول، وذلك قبل تاريخ 23/4/2025.

  مواقع التسليم:

  •   وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله.
  •    مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس.
  •  طلبة غزة: تعبئة الطلب الإلكتروني وإرسال الوثائق عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، مع تسليم النسخ الأصلية لاحقًا في مقر الوزارة.

ملاحظات:

  •  الطلبات غير المكتملة سيتم استبعادها.
  •   تم ذكر عناوين الوزارة ومكاتب التعليم العالي.

لمزيد من المعلومات حول عناوين الوزارة ومكاتب التعليم العالي، اضغط هنا 
 

المصدر / فلسطين لأون لاين
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#غزة #منح دراسية #التعليم العالي #التربية والتعليم

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