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ليبرمان: الصواريخ لا تزال تطلق من غزة والحكومة تتحدث عن النصر الكامل

06 ابريل 2025 . الساعة 21:39 بتوقيت القدس
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ليبرمان: الصواريخ لا تزال تطلق من غزة والحكومة تتحدث عن النصر الكامل
متابعة/ فلسطين أون لاين

انتقد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان حكومة بنيامين نتنياهو إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على أسدود وعسقلان مساء اليوم الأحد.

وقال ليبرمان "عام ونصف من الحرب والصواريخ لا تزال تطلق مع وجود 59 رهينة (في غزة)، وحكومة 7 أكتوبر تحدثنا عن النصر الكامل".

ومساء اليوم، قصفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية، مؤكدة أن هذا القصف جاء ردًا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة".

ودوت صافرات الإنذار في أسدود وعسقلان ومناطق جنوب "تل أبيب"، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من قطاع غزة، تجاه أسدود وعسقلان.

وأفادت مصادر عبرية، إصابة عدة مستوطنين "إسرائيليين" خلال توجههم إلى الملاجئ في مناطق دوت فيها صفارات الإنذار جنوب فلسطين المحتلة.

وذكرت يسرائيل هيوم العبرية،  إصابة 3 أشخاص بجروح إثر الرشقة الصاروخية وتم نقلهم إلى المستشفى.

فيما ذكرت منصات تابعة للمستوطنين أن أحد الصواريخ سقط على مبنى في عسقلان وآخر في جنوب أسدود، وشظايا صواريخ سقطت في "غان يفنه".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق الإسعاف والإنقاذ تهرع لعدة مواقع سقطت بها صواريخ في عسقلان وأسدود.

وتداولت مواقع تابعة للمستوطنين، لحظة هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ في أسدود بعد تفعيل صافرات الإنذار جراء رشقة صاروخية من غزة.

 

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