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إصابات وهلع خلال هروب المئات إلى الملاجئ ..

بالفيديو لأول مرَّة بـ 10 صواريخ.. القسام تقصف "أسدود" المحتلة برشقة صاروخية

06 ابريل 2025 . الساعة 21:29 بتوقيت القدس
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القسام تقصف "أسدود" المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال
متابعة/ فلسطين أون لاين

 أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية، مؤكدة أن هذا القصف جاء ردًا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة".

ودوت صافرات الإنذار في أسدود وعسقلان ومناطق جنوب "تل أبيب"، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من قطاع غزة، تجاه أسدود وعسقلان.

وأُصيب ثلاثة مستوطنين في مدينة عسقلان، وألحقت صواريخ أُطلقت من قطاع غزة أضرارا مادية بعدد من الممتلكات، بحسب ما أفاد به الإسعاف الإسرائيلي.

 

وأفادت مصادر عبرية، إصابة عدة مستوطنين بحالات هلع خلال توجههم إلى الملاجئ في مناطق دوت فيها صفارات الإنذار جنوب فلسطين المحتلة.

فيما ذكرت منصات تابعة للمستوطنين أن أحد الصواريخ سقط على مبنى في عسقلان وآخر في جنوب أسدود، وشظايا صواريخ سقطت في "غان يفنه".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق الإسعاف والإنقاذ تهرع لعدة مواقع سقطت بها صواريخ في عسقلان وأسدود.

وتداولت مواقع تابعة للمستوطنين، لحظة هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ في أسدود بعد تفعيل صافرات الإنذار جراء رشقة صاروخية من غزة.

 

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#القسام

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