لأول مرَّة بـ 10 صواريخ.. القسام تقصف "أسدود" المحتلة برشقة صاروخية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية، مؤكدة أن هذا القصف جاء ردًا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة".

ودوت صافرات الإنذار في أسدود وعسقلان ومناطق جنوب "تل أبيب"، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من قطاع غزة، تجاه أسدود وعسقلان.

وأُصيب ثلاثة مستوطنين في مدينة عسقلان، وألحقت صواريخ أُطلقت من قطاع غزة أضرارا مادية بعدد من الممتلكات، بحسب ما أفاد به الإسعاف الإسرائيلي.

وأفادت مصادر عبرية، إصابة عدة مستوطنين بحالات هلع خلال توجههم إلى الملاجئ في مناطق دوت فيها صفارات الإنذار جنوب فلسطين المحتلة.

من موقع سقوط صاروخ بشكل مباشر في عسقلان pic.twitter.com/pFCayaahU5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 6, 2025

فيما ذكرت منصات تابعة للمستوطنين أن أحد الصواريخ سقط على مبنى في عسقلان وآخر في جنوب أسدود، وشظايا صواريخ سقطت في "غان يفنه".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق الإسعاف والإنقاذ تهرع لعدة مواقع سقطت بها صواريخ في عسقلان وأسدود.

وتداولت مواقع تابعة للمستوطنين، لحظة هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ في أسدود بعد تفعيل صافرات الإنذار جراء رشقة صاروخية من غزة.