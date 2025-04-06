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لواء احتياط في الجيش: تصريحات نتنياهو عرّضت الجنود للخطر

06 ابريل 2025 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
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لواء احتياط في الجيش: تصريحات نتنياهو عرّضت الجنود للخطر
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

في تصريح غريب ومثير للجدل، أشار اللواء (احتياط) نعوم تيفون إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول "محور موراغ" عرَّضت جنود الجيش الإسرائيلي للخطر.

وقال تيفون حسب ما نشر موقع "معاريف" اليوم الأحد: إن العملية كانت من المفترض أن تظل سرية، وأن الإعلان عنها كان محاولة من نتنياهو لتحويل الأنظار عن قضايا سياسية شائكة.

وتطرق تيفون إلى تصريحات نتنياهو بشأن استراتيجية الضغط العسكري لاستعادة الأسرى، مؤكداً أنها لم تُثمر، وأن الصفقة كانت هي السبيل الوحيد لإعادتهم. وأضاف أن المرحلة الثانية من الصفقة، التي كان من المفترض أن تشمل مزيداً من إطلاق سراح الأسرى، تم تأجيلها لأسباب سياسية واقتصادية.

كما انتقد تيفون محور "موراغ" الذي تحدث عنه نتنياهو، قائلاً إنه ليس بالضرورة ويعرض حياة الجنود للخطر. وأكد أنه كان من الأفضل العودة إلى الصفقة التي أظهرت نجاحاً في تحرير الأسرى، وأشار إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد بعد عودة الأسرى.

المصدر / فلسطين لأون لاين
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#جيش الاحتلال #غزة #الاحتلال #محور موراج

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