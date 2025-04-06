واشنطن تُسلّم إسرائيل بطارية جديدة من منظومة "ثاد" الدفاعية

ترجمة فلسطين أون لاين

سلّمت الولايات المتحدة الأمريكية بطارية إضافية من منظومة "ثاد" إلى إسرائيل، في خطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأحد، فقد نُقلت البطارية عبر طائرة شحن من طراز "سي-5م سوبر جالاكسي"، التي هبطت في قاعدة "نيفاتيم" الجوية في النقب بعد وصولها من قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

ويعد نظام "ثاد" الدفاعي أحد الأنظمة المتقدمة لاعتراض الصواريخ الباليستية، ويُستخدم لتدمير الصواريخ خارج الغلاف الجوي باستخدام الطاقة الحركية.

والمنظومة تشبه في قدراتها نظام "آرتس" الإسرائيلي، وقد أظهرت فاعليتها في اعتراض صواريخ حوثية في اليمن، البطارية الأولى التي وصلت إلى (إسرائيل) في أكتوبر الماضي نجحت في اعتراض عدة صواريخ، حسب زعم الموقع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تتزايد التهديدات الإيرانية، ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بشأن إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إذا لم تُجرَ مفاوضات حول برنامج طهران النووي.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشرط رفع العقوبات.

النقل الأخير للبطارية يُعتبر خطوة إضافية في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، التي تعمل على تعزيز قدرتها في مواجهة التهديدات المتزايدة من المنطقة، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

المصدر / فلسطين أون لاين