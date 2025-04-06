عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الأحد، تحت حراسة من الشرطة، المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعات من المستوطنين ترافقها حراسة مشددة من قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى صباح اليوم. وأشاروا إلى انتشار شرطة الاحتلال في أنحاء المسجد، بالتزامن مع الاقتحام.

ووفق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فإن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 21 مرة خلال مارس/آذار الماضي والذي وافق شهر رمضان.

وأضافت في تقرير نشرته الخميس الماضي أن "المنظمات المتطرفة مثل الهيكل، وبالتعاون مع شرطة الاحتلال، قامت بتكثيف الحملات الاستفزازية".

ومن جهتها أفادت مُحافظة القدس، أمس السبت، إن 13 ألفا و64 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال الربع الأول من العام الجاري و"نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في مناطق متفرقة من المسجد الأقصى، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدس".

وتأتي هذه الاقتحامات مع اقتراب عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ في 12 أبريل/ نيسان الجاري، وينتهي في 20 من الشهر نفسه.

المصدر / فلسطين أون لاين