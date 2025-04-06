القوات اليمنية تستهدف سفينة إمداد أمريكية بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، استهداف سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات "ترومان" بصاروخ باليستي في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز في وقت متأخر مساء أمس السبت، إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير اشتبكا "مع عدد من القطع الحربية الأمريكية ومنها حاملة الطائرات ترومان".

وأضاف سريع، أن "عملية الاستهداف التي استمرت لساعات أدت إلى إعاقة العدو (الأمريكي) عن شن هجمات عدوانية على بلدِنا خلال فترة الاستهداف".

وأشار إلى أن قوات الجماعة البحرية "استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات ترومان، بصاروخ باليستي في البحر الأحمر".

ولفت سريع، إلى أن "القوات المسلحة (التابعة لجماعة الحوثي) مستمرة في تنفيذِ عملياتها الإسنادية والدفاعية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي وقت سابق السبت، قالت القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس" إن أفراد الخدمة في مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان، موجودون في مواقعهم، ويقومون بشن عمليات مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ضد الحوثيين المدعومين من إيران" دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله في خبر مقتضب عبر قناتها في "تلغرام" أن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون، مساء السبت، إثر غارات شنها الطيران الحربي الأمريكي على مدينة صعدة شمالي اليمن، استهدفت متجرا ومنزلا".

كما شن الطيران الأمريكي، في وقت سابق السبت، غارتين إضافيتين على منطقة كهلان في صعدة، وفق وكالة أنباء "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين، دون تقديم تفاصيل أخرى بالخصوص.

ولم تذكر المصادر الحوثية ما إذا كانت الغارتان نجم عنهما سقوط ضحايا من عدمه أو تفاصل أخرى بشأنهما.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي، رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 67 مدنيا وإصابة 146 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

المصدر / الأناضول